Governo de SP/Divulgação Na última sexta-feira (2), a morte de Samuel Wesley Cosmo, da Rota, acabou desencadeando mais ações da Polícia Militar (PM) no litoral

A 7ª Operação Escudo, na Baixada Santista, teve seis mortes contabilizadas em confrontos com a polícia, de acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Uma nova etapa da operação começou após a morte do policial militar Marcelo Augusto da Silva, no fim de janeiro. Na última sexta-feira (2), a morte de outro policial, Samuel Wesley Cosmo, da Rota, acabou desencadeando mais ações da Polícia Militar (PM) no litoral.

Segundo a SSP, foram realizadas quatro ações da PM na Baixada Santista na semana passada. Uma das ações aconteceu na Vila dos Criadores, em Santos, com três óbitos, mas não foram identificados suspeitos. As outras três ações tiveram um óbito cada.

No dia da morte de Samuel, três suspeitos foram detidos na Rodovia Anchieta-Imigrantes, próximo à Cubatão. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, cartões bancários, quatro celulares e um comprovante de transferência bancária no valor de 96 mil reais. Não foi comprovado o envolvimento dos três na morte do policial.