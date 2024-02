Divulgação/Governo da Ucrânia Mykhailo Podolyak é conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

O principal conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu "erros táticos" na contraofensiva para recuperar territórios tomados pela Rússia.

Abastecido por armamentos ocidentais, o contra-ataque foi alardeado por Kiev no ano passado como um caminho para a vitória, mas, até agora, não produziu mudanças no status da guerra.

"A contraofensiva deixou um certo resíduo negativo. Houve erros táticos sobre os quais falam tanto o comando militar como aquele político", disse Mykhailo Podolyak, conselheiro de Zelensky, em entrevista ao Canal 24, da Ucrânia.

A declaração chega em meio a rumores sobre uma possível demissão do chefe do Exército, Valerii Zaluzhnyi, devido ao descontentamento com os resultados da contraofensiva.

"A Ucrânia deve mudar de tática", admitiu o assessor, acrescentando que decisões sobre a substituição de líderes militares cabem ao "comandante em chefe", ou seja, a Zelensky. "Essas posições não são eletivas ou políticas", afirmou.

Segundo Podolyak, o único modo de "punir a Rússia por todos os seus crimes de guerra é impedi-la de vencer". "Essa é uma guerra grande, de longo prazo e de larga escala", ressaltou.