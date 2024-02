Reprodução: commons Praia da Barra da Tijuca

Uma ossada foi encontrada na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite de sexta-feira (2).O Instituto Médico Legal vai analisar se os ossos são de animais ou humanos.

Uma das hipóteses é de que a ossada pertença ao corpo do menino Edson Davi, de 6 anos, que desapareceu no dia 4 de janeiro . Suspeita-se que ele tenha se afogado, segundo a polícia.

Os restos foram recolhidos para análise, segundo o Corpo de Bombeiros. Banhistas avistaram o material na altura do posto 4.

Ainda, a Polícia Militar isolou a área para a perícia da Polícia Civil.

Menino desaparecido

Edson Davi Silva de Almeida foi visto pela última vez na Praia da Barra da Tijuca. Ele estava com o pai, na barraca de alimentos da família quando desapareceu.

Reprodução/redes sociais Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, está desaparecido





De acordo com relato de parentes, o menino jogava bola na areia com um homem estrangeiro e outras duas crianças. A família de estrangeiros não é considerada suspeita pelo sumiço da criança . A mãe não estava no local, ela levava os outros dois filhos a uma consulta médica.





Os relatos dizem que o pai precisou atender os clientes na barraca e esse foi o momento em que o menino sumiu.

O desaparecimento foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.