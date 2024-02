Wikimedia Commons Aeroporto de Congonhas receberá investimento de R$ 2 bilhões

O ministro Silvio Costa e Filho , dos Portos e Aeroportos , informou que o Aeroporto de Congonhas , localizado em São Paulo, receberá até R$ 2 bilhões de investimento em melhorias.

A declaração aconteceu neste sábado (3), durante uma visita do ministro à capital paulista para acompanhar o andamento da construção do Sistema Aeromóvel, que ligará os terminais do Aeroporto de Guarulhos à malha da CPTM.



De acordo com Silvio Costa e Filho, o governo de Lula está tentando entregar as obras mais necessárias para a população ainda neste ano. Neste sentido, o ministro informou que a ideia de aprimorar os aeroportos beneficiará até 2 mil pessoas por hora.

Aeroporto em Olímpia

O governo também planeja construir um aeroporto em Olimpia, cidade localizada a cerca de 200 km da capital paulista e que possui um forte turismo. Segundo o ministro, o orçamento para a obra é de R$ 100 milhões.

Por fim, Silvio Costa e Filho ainda enalteceu a melhora no setor. Em 2023, segundo dados do governo, a aviação cresceu 15%, passando de 98 milhões de passageiros para 112 milhões.