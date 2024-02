Instagram/@mirian_guedes_2015 Nas redes sociais, Mirian compartilhou imagens dos produtos que comprou e da nota fiscal: "Tudo pago e com a nota, mas eu sou suspeita", escreveu na publicação.

Uma mulher negra foi seguida por funcionários em uma loja do Shopping Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. Mirian Guedes publicou nas redes sociais o vídeo do momento em que funcionários da loja Daiso Japan reviram a sacola de compras dela.

Nas imagens, uma funcionária retira os produtos da sacola enquanto um outro funcionário confere a nota fiscal. O caso aconteceu na terça-feira (30). Assista:

Por volta das 18 horas a polícia chegou no local. No entanto, Mirian só conseguiu fazer o boletim de ocorrência às 3 horas da manhã. O caso foi registrado como calúnia, injúria e preconceito de raça ou cor.

Nas redes sociais, a loja Daiso Japan disse, em nota, que lamenta o caso e que vai averiguar as câmeras. “Lamentamos profundamente o caso veiculado nas redes sociais envolvendo a loja Daiso Tucuruvi e uma de suas clientes. A fim de apresentarmos uma nota oficial, bem como a melhor solução para o referido caso, a loja está averiguando os detalhes do ocorrido, incluindo a análise de todas as câmeras de segurança, depoimentos e tudo o que for necessário para a apuração dos relatos veiculados [...]”, diz o comunicado.