Os usuários do Metrô de São Paulo precisaram lidar com sérios problemas na noite desta quinta-feira, 1º. Por volta das 18h30 (de Brasília), a circulação dos trens da Linha 3-Vermelha precisou ser interrompida por cerca de uma hora, afetando também outras linhas e provocando um caos na capital paulista.



Em imagens que circulam nas redes sociais, passageiros mostram que precisaram andar sobre os trilhos para deixar o local. Procurada pela reportagem do iG , a assessoria do Metrô explicou que precisou esvaziar um trem após usuários acionarem o dispositivo de segurança de uma composição que transitava entre as estações Bresser e Belém.

Sobrevivi a 700 dias de janeiro, pra no primeiro de fevereiro eu passar por isso 🤡 A linha vermelha do metro de SP é o meu carma pic.twitter.com/xeinq03b9h — Meu nome é Jhony sim (@codinomejhonyy) February 1, 2024

Segundo a companhia, como alguns passageiros desceram nos trilhos, toda a circulação da linha precisou ser paralisada. "Por medida de segurança, a circulação foi interrompida e a energia retirada, até a remoção de todos os passageiros com segurança", informou o Metrô, acrescentando que precisou reduzir a velocidade da Linha 1-Azul em decorrência do incidente.

Cerca de um hora depois da paralisação, às 19h40, a companhia informou que a circulação de trens na Linha 3-Vermelha foi restabelecida no trecho entre as estações Itaquera e Tatuapé. O Metrô acionou o sistema Paese para atendimento no trecho de Carrão a Barra Funda. "Os funcionários trabalham para a retirada dos passageiros que desceram à via", comunicou, em sua última atualização até a publicação desta reportagem.

Circulação de trens da linha vermelha do metrô de São Paulo estão paralisadas e as pessoas estão andando nos trilhos. pic.twitter.com/ww1K2aXk3x — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) February 1, 2024





🚨🚨🚨 URGENTE! Pessoas estão tendo que evacuar os vagões e andar pelos túneis da linha vermelha do metrô de São Paulo. pic.twitter.com/hWafGhxSri — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) February 1, 2024

Através do X, o antigo Twitter, usuários mostram que o incidente ocorrido na Linha 3-Vermelha atrapalhou passageiros de outras linhas, com a 1-Azul, 2-Verde e 4-Amarela, além das linhas da CPTM.