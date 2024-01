Reprodução: Agência Brasil Carlos Bolsonaro: deputado é apreendido com computador da Abin

A Polícia Federal (PF) apreendeu na manhã desta segunda-feira (29) um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em posse do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação foi confirmada pelo blog da jornalista Daniela Lima no G1. Carlos é alvo de operação da PF que investiga possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela Abin.

Outro computador da Abin foi apreendido na casa de um assessor de Carlos Bolsonaro que é casado com uma funcionária da Abin. Formalmente, a Polícia Federal ainda não confirmou a apreensão.

No X (antigo Twitter), Fabio Wajngarten, advogado e um dos assessores mais próximos de Jair Bolsonaro, disse que "não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro".

A Polícia Federal deflagrou uma nova operação nesta segunda-feira (29) para investigar ações da Abin durante o governo Bolsonaro .

A autorização da operação determinou que os investigadores buscassem documentos, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e quaisquer outros materiais relacioinados aos fatos investigados, "inclusive para que, caso não se encontre no local da realização da busca, proceda-se a apreensão de objetos e dispositivos eletrônicos de que tenha posse, bem como a busca em quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias onde o investigado tenha se instalado, caso esteja ausente de sua residência".

No momento da chegada dos investigadores, Carlos e Jair Bolsonaro saíram de barco para o mar em Angra dos Reis, onde está localizada a casa do vereador. De acordo com a emissora de TV por assinatura GloboNews, ambos retornaram ao domicílio, onde as buscas continuam e miram celulares de outros membros da família.

A PF cumpre mandados de busca na casa de Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis (RJ), onde o vereador está nesta segunda. Ainda, os assessores do vereador também são alvos da operação, por pedirem informação para o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem .

Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos : um em Angra dos Reis, cinco no Rio de Janeiro, um em Brasília, um em Formosa (GO) e um em Salvador(BA).

Carlos Bolsonaro está no seu sexto mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio e é quem cuida das redes sociais de Jair Bolsonaro. Até o momento, o parlamentar não se pronunciou sobre a operação.

A nova ação da Abin Paralela mira aqueles que foram receptores das informações produzidas ilegalmente pela agência.