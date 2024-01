Reprodução Acidente ocorreu na Jaú





Uma história ganhou destaque em Jaú, interior de São Paulo, quando uma mulher evitou um grave acidente após o marido sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na ponte que passa sobre o Rio Tietê.

O incidente ocorreu na quinta-feira (25) e foi registrado por imagens que mostram o carro batendo na parte de concreto da via após o motorista desmaiar ao volante.

Segundo relatos, a esposa estava no banco do passageiro quando percebeu que o marido havia desmaiado. Com rápida percepção e agilidade, a mulher assumiu o controle do veículo, mesmo não estando na posição de motorista. Ela conseguiu parar o carro em segurança, evitando um acidente mais grave.

Policiais que estavam nas proximidades e presenciaram a situação desesperadora correram para prestar os primeiros socorros. Diante da gravidade da situação, o motorista precisou passar por massagem de ressuscitação cardiopulmonar até recuperar a consciência.





Após os procedimentos de emergência, o homem foi encaminhado ao hospital de Jaú para receber atendimento médico especializado.