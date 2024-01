Divulgação: GDF - 03/03/2023 Alessandro Moretti





Autoridades do governo estão intensificando a pressão sobre o diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Correa, para demitir seu diretor adjunto, Alessandro Moretti, em meio a alegações de espionagem que abalaram o cenário político nacional.

O escândalo ganhou força após a revelação de uma operação policial que apontou para supostas atividades ilegais de espionagem da Abin durante a gestão anterior.

De acordo com o G1, aliados do presidente Lula expressaram preocupação com a situação do diretor adjunto da Abin após a divulgação dos detalhes da operação.

A investigação conduzida pela Polícia Federal se concentra no possível uso indevido da Abin para espionagem em favor da família Bolsonaro e de outras autoridades proeminentes.

O diretor adjunto da Abin enfrenta uma onda de críticas e pedidos de afastamento, mesmo possuindo experiência sólida em segurança e inteligência.





No entanto, as investigações sugerem que a agência foi utilizada de maneira imprópria durante a gestão anterior, lançando dúvidas sobre sua integridade e imparcialidade.

Um ponto de destaque nas investigações é o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, um aliado próximo do ex-presidente Bolsonaro, que figura como alvo principal da operação. Até o momento, ele ainda não prestou depoimento sobre as acusações.