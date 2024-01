Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

Subiu para três o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil. Mais uma morte foi registrada na madrugada deste sábado (20) em Sorocaba, além das outras duas que já haviam sido contabilizadas na tarde de ontem em Limeira.

A terceira vítima se trata de uma mulher de 74 anos que ficou presa em um carro que foi arrastado pela força da água da chuva.

Já em Limeira, as vítimas foram mãe e filha, de 70 e 35 anos, respectivamente. Elas teriam tentado segurar o carro, mas acabaram presas embaixo do veículo e depois foram arrastadas pela força da chuva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos no local.

A vítima desta madrugada chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas, segundo a Defesa Civil, já estava sem vida. Ela estava no carro com outra pessoa, que conseguiu deixar o veículo e ficar na parte de cima.

No total, 11 municípios de São Paulo foram atingidos pelas fortes chuvas, com registros de 179 quedas de árvores e 29 pessoas desalojadas. Na capital, houve o desmoronamento de um barranco, que atingiu uma casa, e o deslizamento de terra em um outro imóvel.

A Defesa Civil do estado emitiu alerta para grande quantidade de chuva até domingo (21) na capital e na região metropolitana. Além de Campinas, o órgão também emitiu alertas de chuva em Franca e Presidente Prudente.

A Baixada Santista, o Litoral Norte, o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo também devem registrar temporais mais intensos.

De acordo com a Defesa Civil, recomenda-se atenção redobrada com o solo encharcado e risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte, assim como evitar áreas arborizadas durante vendaval.