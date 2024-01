Reprodução / X - 16.01.2024 Tempestade no Rio Grande do Sul deixou rastro de destruição

Nesta semana, a população porto-alegrense sofreu com as fortes chuvas. Por conta disso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu devidamente uma situação de emergência na capital gaúcha.

A maior parte do estado do Rio Grande do Sul foi atingida por um forte temporal na noite de terça-feira (16). Quase 14 mil pessoas foram afetadas e uma morte foi registrada no município de Cachoeirinha, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. Foram registradas ocorrência de 51 municípios e 153 pessoas estão desalojadas, segundo a Defesa Civil do estado.

Sebastião Melo (MDB), prefeito da capital gaúcha, decretou emergência na cidade na última quarta-feira (17) em razão dos danos causados pelas chuvas.