Divulgação O aplicativo foi criado pelo governo federal para evitar roubos e furtos

Nesta sexta-feira (19), o governo federal lançou os dados sobre o aplicativo Celular Seguro , que está completando um mês de funcionamento. O aplicativo foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública visando restringir os roubos e furtos de aparelhos. Neste primeiro mês de funcionamento, mais de 12 mil alertas de bloqueio de aparelhos foram emitidos.

Até a manhã desta sexta-feira (19), o aplicativo já contabilizou:

1.234.718 usuários cadastrados na plataforma;

954.278 aparelhos cadastrados na plataforma;

818.850 usuários considerados de confiança na plataforma;

12.591 alertas de bloqueio.

Logo na segunda semana após o lançamento, o aplicativo já contava com mais de um milhão de pessoas cadastradas.

Segundo as informações do governo federal, durante a semana do Natal, o aplicativo teve o maior número de alertas emitidos. No dia 20 de dezembro, por exemplo, foram contabilizadas 1.113 ocorrências.

Dos mais de 12 mil alertas emitidos, 43,65% foram motivados por roubo. Furto segue em segundo lugar, com 31,49%, e perda, em terceiro lugar com 20,08%. O Ministério Público de São Paulo informou que a maior parte dos bloqueios se deram no estado paulista, enquanto Rio de Janeiro e Bahia ocupam o segundo e terceiro, respectivamente. Roraima aparece no final da lista, como o estado com menor índice de alertas.

Na lista, São Paulo aparece com 3.288 alertas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 1.567; Bahia, com 940; Pernambuco, com 904; Minas Gerais, com 778; e Ceará, com 674. Já os cinco estados que apresentam o menor índice de alertas estão: Rondônia, com 72 pedidos de bloqueio; Mato Grosso do Sul, com 71; Amapá, com 40; Acre, com 25; e Roraima, com 22.