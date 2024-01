Câmara dos Deputados Deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ)





O deputado federal e líder da bancada de oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), foi alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Lesa Pátria, que investiga os responsáveis por organizar e financiar a tentativa de golpe de estado frustrada em 8 de janeiro de 2023.

Segundo a PF, ele é um dos investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Após a deflagração da mais recente fase da Lesa Pátria, Carlos Jordy se pronunciou nas redes sociais.





“Fui acordado com fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes foram até educados, diziam que estavam fazendo o trabalho deles (...) Eles tavam buscando arma, celular, tablet. Tentaram buscar coisas que pudessem me incriminar, não acharam nada. Eu não sabia o que realmente era (a operação) até ter acesso a todas as notícias que estão circulando falando do 8 de janeiro."

O deputado afirmou ainda que a realização das buscas é “a prova de que estamos vivendo uma ditadura”, e que não teve nenhuma ligação com o que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

“Em momento algum do 8 de janeiro eu incitei, ou falei para as pessoas que aquilo era correto. Pelo contrário. Em momento algum estive nos quartéis generais quando estavam acontecendo aqueles acampamentos”, disse o parlamentar.

Busca e apreensão da PF por determinação de Alexandre de Moraes. Operação Lesa Pátria. Uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal. pic.twitter.com/jE5pM3Bcd2 — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 18, 2024