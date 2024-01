Reprodução: Prefeitura de Porto Alegre Temporal no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem 454 mil clientes que seguem sem energia elétrica no Estado devido ao temporal que atingiu o estado na última terça-feira (16) . Segundo boletim divulgado pela RGE nesta quinta-feira (18), 310 mil clientes da empresa da estão sem energia, principalmente na Região Metropolitana, que chega quase nos 200 mil sem luz.

As regiões atendidas pela RGE que foram afetadas pela falta de energia são:

Região Metropolitana - quase 200 mil

Centro - 33 mil

Vale do Taquari - 27 mil

Vale do Rio Pardo - 25 mil

Vale do Sinos - 11 mil

Outra concessionária que atende a região é a CEEE Equatorial, que contabilizou 144 mil clientes ainda sem luz nesta quinta-feira. Segundo a empresa, que atende a capital Porto Alegre e alguns pontos da Região Metropolitana, os moradores devem ter a energia reestabelecida até sábado (20).

"Os clientes residenciais a gente ainda demora para atender. Nós temos uma expectativa de que até sexta, sábado, devemos normalizar todo mundo. Não são serviços e problemas de soluções simples. São trabalhos de elevada complexidade" disse o presidente da CEEE, Riberto José Barbanera.









Protestos

Os moradores de Porto Alegre sem energia elétrica protestam e cobram medidas contra a interrupção de luz e a falta de água em diversos bairros do município. Até quarta-feira (17), foram registradas quatro manifestações.

Os protestos aconteceram na Avenida Juca Batista, próximo ao condomínio Terraville, na Zona Sul; na Rua Dona Teodora com a AJ Renner, no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre; na região do “Cristalzinho”, próximo da Estrada Cristiano Kraemer e na região da Vila Amazônia, no bairro Rubem Berta, também na Zona Norte.

Por conta das fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho nos últimos dias, mais de 50 municípios decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil. São eles:

1 Aceguá

2 Agudo

3 Alvorada

4 Cachoeira do Sul

5 Cachoeirinha

6 Candiota

7 Canela

8 Canoas

9 Cerro Branco

10 Cerro Grande do Sul

11 Colinas

12 Cruzeiro do Sul

13 Eugênio de Castro

14 Eldorado do Sul

15 Encruzilhada do Sul

16 Estrela

17 General Câmara

18 Gramado

19 Gravataí

20 Guaíba

21 Hulha Negra

22 Lagoa Bonita do Sul

23 Lajeado

24 Mata

25 Montenegro

26 Não-Me-Toque

27 Panambi

28 Paraíso do Sul

29 Parobé

30 Passa Sete

31 Pejuçara

32 Porto Alegre

33 Porto Lucena

34 Porto Vera Cruz

35 Restinga Seca

36 Santa Bárbara do Sul

37 Santa Cruz do Sul

38 Santa Maria

39 Santana da Boa Vista

40 Santo Ângelo

41 Santo Antônio da Patrulha

42 Santo Antônio do Palma

43 São Gabriel

44 São Miguel das Missões

45 São Paulo das Missões

46 São Vicente do Sul

47 Teutônia

48 Vale do Sol

49 Venâncio Aires

50 Viamão

51 Vitória das Missões