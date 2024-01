Reprodução/flighradar24 O avião tentava pousar em Porto Alegre

Um avião da companhia Azul Linhas Aéreas teve que dar ao menos sete voltas até conseguir pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A aeronave havia saído do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, na noite da última terça-feira (16), quando um temporal atingiu a região.



O aplicativo Flight Radar, que monitora as rotas das aeronaves, mostrou que o piloto estava tendo dificuldades para conseguir pousar a aeronave. Por conta da tempestade que se formava na região, o piloto teve que forçar os contornos na orla do Guaíba.

Ao Portal iG , a companhia aérea afirmou que "devido às condições climáticas adversas em Porto Alegre (RS), o voo AD4989 (Navegante-Porto Alegre) precisou aguardar até ter melhores condições para o pouso".

A Azul ainda informou que a manobra aconteceu "em total segurança", reforçando que os passageiros conseguiram desembarcar em Porto Alegre normalmente.

A empresa ainda "lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações."

A região do Aeroporto Salgado Filho registrou na noite da última terça-feira ventos que chegaram a 89km/h. Em cidades próximas, como Teutônia (RS) e Canela (RS), os ventos variavam entre 102km/h a 126km/h.