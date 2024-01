Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

O Rio de Janeiro enfrentará um final de semana chuvoso e com possível queda de granizo após uma semana ensolarada. Nesta sexta-feira, o céu começará parcialmente nublado, com rajadas de vento. À noite, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A temperatura máxima atingirá 33°C, mas, durante o fim de semana, não ultrapassará 31°C. A meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, destaca a possibilidade de chuva de granizo em ambos os dias.

Em São Paulo, o tempo permanecerá chuvoso, com temperaturas variando entre 29°C e 21°C. No sábado, prevê-se comportamento semelhante aos dias anteriores, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas oscilarão entre 21°C e 26°C. No domingo, espera-se um cenário semelhante ao sábado, com a adição de trovoadas, e as temperaturas variarão de 21°C a 27°C.

Após intensas precipitações que atingiram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, a previsão para a próxima semana indica a presença de muitas nuvens, com a possibilidade de ocorrerem pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Ao longo desta semana, as tempestades resultaram em alagamentos, quedas de árvores, bloqueios de vias em todo o estado, e milhares de residências tiveram seu fornecimento de energia elétrica interrompido.

A instabilidade no estado é favorecida pela formação de um sistema de baixa pressão em alto mar. Segundo o Inmet, as regiões mais afetadas por essas condições climáticas serão Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Araçatuba, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba Paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 400 árvores caíram e ao menos 26 alagamentos e enchentes foram registrados.

O Inmet emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Centro-Oeste e em grande parte de Rondônia. Brasília enfrentará pancadas de chuva ao longo do dia, com trovoadas isoladas e rajadas de vento à tarde. A máxima será de 28°C, e a mínima, 18°C. As precipitações também atingirão Goiânia, Cuiabá e Porto Velho durante todo o dia, com a máxima em torno de 32°C.

Mato Grosso do Sul e Paraná estão sob alerta amarelo de chuvas intensas. Curitiba terá chuva ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas isoladas à tarde. A máxima será de 25°C, e a mínima, 18°C. Em Campo Grande, preveem-se fortes pancadas de chuva com trovoadas isoladas durante o dia todo. A máxima será de 29°C, e a mínima, 22°C.

A zona amarela de potenciais instabilidades abrange Minas Gerais, Maranhão e Piauí. São Luís enfrentará fortes pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, com temperaturas entre 32°C e 25°C. Belo Horizonte e Teresina terão chuvas mais leves ao longo do dia, com máxima em torno de 30°C. As temperaturas cairão significativamente na capital mineira, para 19°C, enquanto a capital piauiense terá mínima mais amena de 25°C.

Tocantins, que decretou estado de emergência por estiagem na última quarta-feira (10), verá o retorno das chuvas na sexta-feira. O Inmet prevê pancadas de chuva isoladas em Palmas e até trovoadas ao meio-dia. A máxima será de 30°C, e a mínima, de 23°C.