A influenciadora digital, Karina Santos, expôs em suas redes sociais que vem sofrendo ofensas machistas e xenofóbicas, além de ameaças de morte, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As mensagens começaram após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) expor o perfil de Karina em um story no Instagram. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil de Pernambuco.



Em um vídeo publicado pela influencer, um usuário diz que Karina "vai para o lugar que tanto deseja: o inferno”. Outro diz que quer “um Adélio na sua vida”, fazendo referência ao responsável pelo atentado à vida de Jair Bolsonaro em 2018, quando o esfaqueou.





Na última semana, Michelle Bolsonaro postou um print mostrando o perfil de Karina, com a legenda: "Terrivelmente petista. Como uma boa comunista caviar, ama um dinheirinho”.

Nas redes sociais, Karina se descreve como "terrivelmente petista", com conteúdo voltado para pautas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

A publicação de Michelle nos stories trazia um post de Karina, que fizera uma montagem do ex-presidente Bolsonaro e Michelle presos. Na legenda, Karina escreve: "que tudo se realize no ano que vai nascer!”.

A resposta de Michelle acabou gerando uma reação em seus apoiadores, que começaram a atacar a influenciadora. Karina Santos publicou algumas das ameaças recebidas em seu feed.

Redes sociais Karina informou que após ir à delegacia, algumas pessoas vieram lhe pedir desculpas

A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso. O Inquérito foi instaurado após a denúncia feita no dia 10 de janeiro.



Em um vídeo publicado nas redes, Karina diz que "internet não é terra sem lei”, completando que eles "vão aprender a respeitar o Nordeste.” O Portal iG tentou contato com Karina Santos para comentar o caso, mas ainda não obteve respostas.