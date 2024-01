Fernando Frazão/Agência Brasil Chuva em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas em várias partes do Brasil nesta quarta-feira (10). As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte estão sob aviso laranja. Cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá e Porto Velho enfrentarão chuvas intensas e ventos fortes, podendo ocasionar cortes de energia e alagamentos.

No Rio de Janeiro, o dia será ensolarado com uma máxima de 37°C. São Paulo está em alerta amarelo devido a potenciais chuvas intensas, prevendo uma quarta-feira com tempo fechado e possíveis pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, com máxima de 32°C e mínima de 22°C.

Minas Gerais terá um dia com a presença de nuvens carregadas, resultando em pancadas de chuva contínuas na capital, com temperaturas variando entre 19°C e 28°C.

Nas regiões central e fronteiriça com a Bolívia, haverá fortes pancadas de chuva em Cuiabá, Porto Velho e Goiânia, mantendo as temperaturas elevadas em torno de 34°C, 31°C e 31°C, respectivamente. Essa área de instabilidade também afeta o sul do Pará e Amazonas, poupando, no entanto, Manaus e Belém.

O Sul do Brasil está em alerta amarelo devido ao perigo potencial de tempestades. As nuvens carregadas, principalmente sobre o Paraná, trarão pancadas de chuva mais intensas em Curitiba durante a manhã e à noite, mantendo a capital paranaense com máxima de 34°C e mínima de 20°C.

Porto Alegre e Florianópolis terão chuvas ao longo do dia. Porto Alegre será mais afetada, com fortes pancadas e trovoadas, alcançando uma máxima de 32°C. Já em Florianópolis, as precipitações mais intensas ocorrerão à noite, com temperaturas variando entre 24°C e 31°C.

No Nordeste, Salvador e Recife terão tempo nublado com possibilidade de leves garoas, mantendo temperaturas acima dos 30°C.

Segundo o Inmet, a primeira quinzena de janeiro será marcada por umidade significativa e chuvas em quase todo o Nordeste. Fenômenos típicos do verão, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a possível formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), contribuirão para pancadas de chuva com rajadas de vento na região.

Esses fenômenos afetarão também o Centro-Oeste, Sul e Sudeste, concentrando-se especialmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, que estão sob alerta de chuvas intensas conforme o Inmet.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explicou ao Globo: "O calor e a umidade são um padrão bem típico do verão. A Zona de Convergência do Atlântico Sul que favorece chuvas de três a quatro dias, podendo até atuar um pouco mais. E é justamente essas chuvas, fracas, moderadas, em alguns momentos fortes acompanhadas de trovoadas e rajadas, que deixam as temperaturas um pouco mais amenas".

Até o dia 15, uma corrente de umidade causada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul poderá formar-se entre o norte da Região Sudeste (Minas Gerais), centro-sul da Bahia e os estados do Maranhão e Piauí, podendo ocasionar chuvas significativas, com acumulados entre 150 e 250 milímetros.