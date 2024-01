Reprodução Inmet Alerta de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas fortes nesta terça-feira (9) em uma área de Minas Gerais ao Pará. Brasília, Goiânia e Palmas terão chuvas de até 60 mm/h e ventos de até 100 km/h. No entanto, Cuiabá, Belém e Belo Horizonte não serão afetadas. No Rio de Janeiro e em São Paulo, espera-se calor, com chuvas leves no final do dia.

Há um pequeno risco de tempestades no Sul, com possibilidade de granizo, ventos e alagamentos. Porto Alegre terá chuva leve o dia todo; Florianópolis e Curitiba terão céu claro, com chuvas leves à noite. As máximas em todas as três capitais sulistas serão de 32°C.

No Rio de Janeiro, máxima de 39°C e mínima de 29°C. Céu claro até à noite com chuvas leves isoladas. São Paulo terá máxima de 33°C e mínima de 22°C, com céu nublado durante o dia e chuvas leves à noite.

Brasília, Goiânia e Palmas terão pancadas fortes, com trovoadas e riscos elétricos. Condições semelhantes em partes de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Brasília terá máxima de 26°C e Palmas, 31°C.

Parte do sul da Bahia está em alerta laranja, mas Salvador terá chuvas leves. O Nordeste terá céu levemente nublado, com máximas em torno de 30°C.

O alerta amarelo para chuvas intensas inclui sul do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Pará, Macapá, Maranhão e Minas Gerais.

A entrada do verão trouxe temperaturas mais amenas após um período de calor intenso na primavera. As chuvas e a umidade caracterizam essa estação.

No Nordeste, espera-se umidade e chuva na primeira quinzena de janeiro. A Zona de Convergência Intertropical, Vórtice Ciclônico de Altos Níveis e a provável Zona de Convergência do Atlântico Sul irão causar chuvas e ventos na região.

Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo estão sob alerta de chuvas fortes devido a esses sistemas meteorológicos.

Entre o norte da Região Sudeste, centro-sul da Bahia, Maranhão e Piauí, um canal de umidade poderá gerar chuvas intensas, com acumulados entre 150 e 250 milímetros até o dia 15.