Reprodução: Redes Sociais Queda de Helicóptero em avenida de BH

Novas imagens mostram com ocorreu a queda do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que transportava uma vítima de um acidente na segunda-feira (8), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, entre duas carretas.

Após resgatar a vítima, a aeronave precisou realizar um pouso de emergência na Avenida Tereza Cristina, que precisou ser totalmente interditada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o comandante da PRF Aurélio Leal, a aeronave sofreu uma queda de rotação.

"Nós estávamos em seis. Todo mundo bem, ninguém se feriu, graças a Deus, o local foi o melhor possível depois que a gente teve a queda de rotação. Infelizmente, a cauda bateu na cerca", disse Leal.

Veja vídeo do momento da queda

Veículo escapou por um Triz da queda do helicóptero da PRF na avenida Tereza Cristina. 👇👇😳😳😳 pic.twitter.com/bvUmYkVKPE — André Aranda (@Andre17121979) January 9, 2024





Dentro do helicóptero estavam o comandante Aurélio Leal, o operador da PRF Lucas Puppim, o copiloto Marlus Paiva, Júlio Guerra, médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o enfermeiro Alexsandro Marcos, e a vítima do acidente entre as carretas, que foi transportada de ambulância para o Hospital João XXIII.

Em nota, a PRF afirmou que a aeronave está regular com a manutenção e documentação.



"As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados", disse a corporação.