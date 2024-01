Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Vândalos invadem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) detectou ameaças ao aniversário de um ano dos atos golpistas do 8 de Janeiro, segundo nota divulgada nesta segunda-feira (8) pela União dos Profissionais de Inteligência de Estado da instituição (Intelis).

No documento, a Intelis afirma que a Abin segue "trabalhando incansavelmente", identificando "ameaças ao aniversário da fatídica data do dia 08", sem apresentar mais detalhes. O comunicado de três páginas também reafirma a importância de preservar a democracia e a segurança no país.

O texto ainda menciona as recentes investigações envolvendo a Abin, referindo-se a esses episódios como "ataques de atores mal intencionados, que tentam atribuir malfeitos à ABIN e aos seus servidores e transformar alegados desvios individuais em ataques políticos para a desestabilização de toda a instituição".

A investigação apura a utilização de um software de monitoramento israelense para rastrear a localização de opositores nos primeiros anos da gestão Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal (PF) em outubro de 2023, a lista envolve cerca de 30 mil pessoas, entre elas políticos, jornalistas, advogados e opositores.