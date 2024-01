Reprodução Arthur Lira, presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou as redes sociais nesta segunda-feira (8), um ano após o ataque golpista de 8 de janeiro de 2023 , para defender punição aos envolvidos na tentativa de golpe. "Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei, dentro do devido processo legal", escreveu Lira no X, antigo Twitter.

"Há um ano as sedes dos 3 Poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado [...] A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição", disse no fio.

O presidente da Câmara também ressaltou os trabalhos do Congresso após o ataque golpista. "A democracia, exercida por cada um dos três poderes nos termos delimitados pela Constituição, é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem estar dos brasileiros e brasileiras", escreveu.

Hoje de manhã, Lira decidiu não comparecer ao evento de um ano da data no Congresso. A equipe do político comunicou que ele permanecerá em Alagoas devido a questões de saúde na família.

Lira estava programado para fazer um discurso durante o evento e ocupar um lugar na mesa de honra ao lado de figuras como o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente Lula.