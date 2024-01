Reprodução / X Jair M. Bolsonaro - 10.12.2023 Segundo o ex-presidente, a descisão foi um "balde de água fria" nas manifestações de rua

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cedeu uma entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (8) para comentar o um ano do ataque golpista do 8 de janeiro . Na conversa, Bolsonaro teceu críticas as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos manifestantes. Segundo o ex-mandatário, a pena de "17 anos de cadeia" é desproporcional.



"Houve vandalismo, sim. Alguns exagerados, mas não era para eles esse tipo de pena, 17 anos de cadeia", afirmou o ex-presidente. Na visão de Bolsonaro, a decisão tomada pelo STF é um "balde de água" nos movimento que desejam manifestar contra o governo do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

"Nem traficante [está] pegando 17 anos de cadeia. Que absurdo é esse? Que democracia a gente vive? Vão ficar quietos até quando? Com essas decisões, jogaram um balde de água fria nos movimentos de rua", completou Bolsonaro na entrevista.

Nesta segunda-feira, o governo Lula promoveu uma cerimônia para relembrar os ataques golpistas à Praça dos Três Poderes. No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes extremistas invadiram e depredaram a sede dos três poderes, destruindo artefatos históricos no local.

A cerimônia foi alvo de crítica de Bolsonaro: "Vai ter um evento no dia 8 para comemorar o Dia da Democracia. Pelo amor de Deus… O PT do Lula defende [Nicolás] Maduro, a Nicarágua que expulsa freiras, cujo satélite PCdoB tem relações com a Coreia do Norte. Esse governo que diz que Israel cometeu absurdos contra o Hamas. Não reconhece o Hamas como terrorista. Esse cara é o democrata?".

Bolsonaro está desde a última semana na casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.