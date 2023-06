Fernando Frazão/Agência Brasil Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade.

Na manhã desta quarta-feira (28), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu 54 mandados de prisão preventiva e outros de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro, usando o Pix.

A operação, batizada de Market Fake, atua em diversas cidades do Rio, como Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados e São Gonçalo.

Segundo o MPRJ, faziam parte da quadrilha alvo da operação mais de 50 integrantes, que atuaram em ao menos 35 registros de crimes, lesando no mínimo 50 vítimas. O prejuízo estimado causado pelos criminosos é de R$ 600 mil.

A organização, conforme o MP, era estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

A operação do MPRJ acontece por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com a ajuda da Polícia Civil, por meio do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, que acatou integralmente a solicitação do MPRJ.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.