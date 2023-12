Canal Gov - 12.12.2023 Presidente Lula durante o programa Conversa com o Presidente, no Palácio do Alvorada

O perfil que fez ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um pedido de desculpas, fechou a conta na rede social X (antigo Twitter) e deletou todas as publicações.

O responsável pelas ofensas foi identificado pela Polícia Federal (PF) como André Luiz e está sendo investigado.

Na última publicação, ele escreveu: "Eu errei? Sim! Eu contrataria um mercenário para eliminar o presidente da República? Não, eu gastaria dinheiro com outra coisa".

Ele alega estar sendo vítima de "perseguição política" por ter sido denunciado para as autoridades por perfis de esquerda.

Nessa terça-feira (26), o perfil fez uma publicação dizendo que era preciso "fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de alta precisão". O comentário teria sido realizado em uma postagem feita pelo deputado federal Nikollas Ferreira (PL), em que o parlamentar falava do presidente.

No mesmo dia, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, entregou à Polícia Federal um ofício pedindo a investigação do caso. Ele ainda disse que "as redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades".