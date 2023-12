REPRODUÇÃO/WHATSAPP Crianças ficam presas em roda-gigante que quebrou





Duas crianças ficaram presas numa roda-gigante após a cadeira do brinquedo quebrar num parque de diversões de rua, montado na Rua Paes de Andrade, junto à praça que fica em frente à estação de metrô do bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes (Grande Recife).

O suporte da cadeira soltou após um lado da cadeira quebrar, forçando as crianças a se segurarem nas laterais do brinquedo para não cair, colocando-as em risco de vida. Felizmente, ninguém se feriu.





Os Bombeiros tiveram que escalar o brinquedo com o apoio de cordas, tirando uma criança de cada vez, numa operação de resgate que durou cerca de três horas. Devido ao grande fluxo de passageiros na estação, muitas pessoas filmaram o acidente.

Uma delas foi Mirtes Renata, mãe do menino Miguel Otávio, morto aos 5 anos quando caiu de um prédio após ter sido abandonado no elevador . Ela presenciou a cena ao sair da estação e transmitiu ao vivo no Instagram.



























Uma reportagem da TV Globo Nordeste mostrou que os equipamentos, costumeiramente montados em épocas festivas do ano, se encontram em um estado precário.



Na manhã desta terça-feira (26) o parque de diversões foi interditado por fiscais da Secretaria de Gestão, Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Jaboatão. A administração municipal informou que todos os brinquedos devem ser desmontados nesta tarde.

Unidos por Dávine - o caso Mirabilandia



Divulgação/Unidos Por Dávine Dávine Muniz Cordeiro foi arremessada de um brinquedo no Parque Mirabilandia, em Olinda, e segue em estado grave





Em 22 de setembro de 2023, a professora Dávine Muniz Cordeiro, de apenas 34 anos, ficou gravemente ferida e está internada há três meses após ter sido arremessada de um brinquedo chamado Wave Swinger, no Parque Mirabilandia, localizado em Olinda , no Grande Recife. Testemunhas relatam que após a queda de Dávine, o Mirabilandia continuou operando normalmente, como se nada tivesse acontecido.

A família de Dávine disse que ela tem pouquíssimas chances de voltar a ter uma vida considerada normal, e pede doações, por meio de uma vaquinha virtual, para poder levá-la para casa , com um hospital-residência (home care), visto que o parque se recusa a custear o tratamento médico.