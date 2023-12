Reprodução Pacientes são retirados após princípio de incêndio





Na madrugada deste sábado (23), o Hospital Memorial São José, no Recife, foi atingido por um princípio de incêndio que deixou um funcionário ferido e forçou a equipe a retirar pacientes da unidade às pressas.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 23h, depois que uma ocorrência na sala da máquina de ressonância gerou um grande vazamento de gás.

Os pacientes foram levados a outros hospitais no bairro do Derby, onde fica a unidade atingida pelo princípio de incêndio, com o auxílio dos bombeiros.





Foram necessárias 10 viaturas, trabalhando ao longo de toda a madrugada, para garantir a segurança de todos. Infelizmente um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço ao hospital sofreu queimaduras nos braços, mas foi prontamente atendido.

A unidade de saúde afirmou que está monitorando os pacientes e “trabalhando na recuperação das condições operacionais do hospital".