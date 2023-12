Polícia Militar/Divulgação Essa foi a maior quantidade de fuzis apreendidos pela Polícia Militar de SP em 2023

A Polícia Militar apreendeu 18 fuzis, drogas, munições e outros equipamentos táticos em um carro localizado em um estacionamento em Paraisópolis, na região Sul de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, os policiais militares do 16ºBatalhão receberam uma denúncia anônima de que as armas estavam escondidas em um carro blindado em um estacionamento na rua Melchior Giola.

Ao chegar no local, os policiais encontraram drogas, munições e outros equipamentos táticos, balanças de precisão e até uma máscara de gás. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 34ª Delegacia de Polícia.

Além do carro com o material apreendido, os policiais ainda encontraram outro carro de luxo blindado, também estacionado no local, mas que estava com queixa de furto em aberto. Até o momento, ninguém foi preso, mas um inquérito será aberto pela Polícia Civil para investigar os envolvidos no armazenamento e transporte das armas e munições.