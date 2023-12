Riscardo Stuckert - 22.12.2023 Lula foi premiado como Amigo Nacional do Catador

Nesta sexta-feira (22), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou do 20º Natal dos Catadores, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Além do mandatário, estavam presentes deputados federais e estaduais, alguns dos ministros, como Marina Silva (Meio Ambiente) e Cida Gonçalves (Mulheres), e a primeira-dama, Janja da Silva.



Em determinado momento, ao citar a presença de Cida Gonçalves no palco, Lula comentou a cobrança que sofre da primeira-dama para que a sua gestão tenha mais mulheres nos cargos de liderança.

"Esse negócio de que sindicato é coisa de homem, política é coisa de home, acabou", diz o presidente, acrescentando que sofre uma pressão de Janja para mudar isso. "Eu tenho em casa uma mulher, que ela não pode ver uma fotografia minha só com homens, que ela fica put* comigo, fica put* com o Stuckert. E às vezes é verdade. Ainda há uma dominação nas mesas. A maioria é homem nas coisas que a gente faz. É uma coisa que a gente tem que aprender", diz o presidente.

"As mulheres estão, cada vez mais, conquistando espaços. Espaços no mundo do trabalho, espaços no mundo da política, espaços no mundo da cultura, espaço no mundo da ciência", diz Lula, que ressalta a necessidade das mulheres ganharem mais oportunidades "fora da cozinha", enquanto os parceiros devam fazer o caminho inverso, repartindo os serviços domésticos, como uma "contrapartida solidária".

Após ´discurso de quase 30 minutos de Lula, ele passa o microfone para a primeira-dama, enquanto faz uma imitação dela dizendo que caso não passasse a fala à esposa, ela diria a ele: "Po cara, só falou homem!". Ao pegar o microfone, Janja diz enquanto sorri que "não é verdade".

A primeira-dama ressaltou em seu discurso que o primeiro ano de governo foi de "reconstrução", afirmando que tanto Lula quanto ela estão "cansados" e precisando "descansar um pouquinho". O discurso de Janja teve pouco mais de três minutos, com ela passando o microfone para Lula que brincou "Pô, não quer mais largar o microfone? Larga o microfone, pô".

Durante o discurso de Lula, foi levantado pontos acerca da necessidade de uma mudança energética no Brasil, para que as contas fiquem baratas para as pessoas mais pobres, sobre a importância dos catadores na preservação do meio ambiente e nas medidas que estão sendo tomadas para a construção de moradias.