A influência do El Niño deverá provocar novas ondas de calor até abril de 2024





O verão começou à 0h27 desta sexta-feira (22) no Brasil, e a semana deverá ter um clima abafado em todas as regiões do país, de acordo com a Climatempo. A estação mais quente do ano durará até o dia 20 de março, à 0h06.

O El Niño é um fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico e ocasiona secas prolongadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, e chuvas intensas e volumosas no Sul.

Devido à sua influência, o verão 2023/2024 deve apresentar temperaturas acima da média no oeste brasileiro, com destaque para o Acre, Amazonas e Rondônia, além da região central do Pará, e do leste dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O calorão também deve ser forte no Espírito Santo, na Bahia e no sul do Piauí.









A estação também vai reduzir as chuvas na região amazônica, especialmente nos estados do Amazonas e do Pará, prolongando o cenário preocupante de seca na Amazônia que já vimos neste ano.

Já os estados do Sul, Sudeste e o sul da região Centro-Oeste, além de parte dos estados do Norte e do Nordeste terão chuvas acima da média, o que pode levar à repetição das cenas de temporais extremos, com mortes e danos às residências, como as que ocorreram durante este ano em estados do Sul.

Ondas de calor

Em 2023, o Brasil enfrentou algumas ondas de calor extremo, com temperaturas que chegaram a ultrapassar a marca dos 42ºC em algumas regiões, ocasionando riscos à saúde. Os picos de temperatura são uma consequência direta do El Niño, e devem seguir ocorrendo ao longo deste verão.