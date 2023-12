Agência Brasil A autoria do projeto de lei é do vereador Leornardo Dias (PL), sendo aprovado com 22 votos em fevereiro

Na última terça-feira (19), a Câmara de Vereadores de Maceió promulgou uma lei que obriga os pacientes que procurarem o serviço de aborto legal na rede municipal de fazer encontros com os profissionais de saúde para ver vídeos, fotos e ilustrações de fetos. O processo deve ser feito antes do procedimento, onde, segundo o texto, essas pessoas receberiam "orientações sobre riscos e as consequências" do procedimento.



O projeto é altamente criticado por entidades ligadas aos direitos das mulheres. Para eles, a lei é uma forma de constrangimento ilegal a quem busca o serviço. Outro ponto ressaltado é que os argumentos quanto aos riscos são contestados por especialistas.

A lei de autoria do vereador Leonardo Dias (PL) foi aprovada em fevereiro. Na época, ela passou com 22 votos a favor e uma abstenção. As entidades fizeram campanha para que prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), vetasse o projeto, mas ele ignorou os pedidos, não vetando e nem sancionando.

Na última terça-feira, o presidente da Câmara, Galba Novaes Netto (MDB), promulgou o texto e fez a publicação no Diário Oficial da última quarta-feira (20), colocando a legislação em vigor.

Dias defendeu o projeto dizendo que a lei visa mostrar a gestante a "dimensão do ato que vai fazer, seja para a própria saúde mental e física."

O texto

Segundo o texto da lei sancionada, os pontos de saúde de Maceió devem "orientar e esclarecer às gestantes sobre os riscos e as consequências do abortamento nos casos permitidos pela lei, quando estas optarem pelo procedimento na rede pública."

Dessa maneira, os profissionais de saúde são obrigados a passarem por uma capacitação para poderem prestar "esclarecimentos" não apenas às gestantes, mas também aos familiares. Dentre os pontos que devem ser abordados são os "riscos do procedimento e suas consequências físicas e psicológicas."

A apresentação deve ser feita "de forma detalhada e didática", sendo obrigatório a apresentação de "vídeos e imagens" dos "métodos utilizados para executar o aborto, se valendo, inclusive, de ilustrações, o desenvolvimento do feto semana a semana." Além disso, os profissionais devem apresentar às pacientes o programa de adoção.

"Caso a gestante decida por levar adiante a gravidez, mas não queira manter o vínculo materno, a unidade de saúde que esteja lhe acompanhando deverá comunicar à Vara da Infância e da Juventude, com o objetivo de auxiliar e promover a adoção do recém-nascido por famílias interessadas.", diz a lei.

Pontos criticados

Dentre os principais pontos criticados pelas entidades de defesa à mulher são os 16 pontos levantados como "possíveis efeitos colaterais". Esses pontos devem ser apresentados obrigatoriamente. São eles:

perfuração do útero, quando o aborto é realizado pelo método de aspiração;

ruptura do colo uterino;

histerectomia;

hemorragia uterina;

inflamação pélvica;

infertilidade;

gravidez ectópica;

parto futuro prematuro;

infecção por curetagem mal realizada;

aborto incompleto;

comportamento autopunitivo;

transtorno alimentar;

embolia pulmonar;

insuficiência cardíaca;

sentimentos de remorso e culpa;

depressão e oscilações de ânimo e;

choro desmotivado, medos e pesadelo

Entretanto, a maior parte dos "efeitos colaterais" são riscos que são comuns em qualquer procedimento hospitalar.