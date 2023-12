Reprodução Arthur Lira na sessão solene da promulgação da Reforma Tributária





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse que a confusão ocorrida no Congresso durante a sessão solene que promulgou a reforma tributária desmoraliza o Legislativo, e que espera rigor do Conselho de Ética na análise do caso.

Lira se referiu ao tapa que o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) deu em Messias Donato (Republicanos-ES) na noite de quarta-feira (20), entre outras confusões que ocorreram entre deputados durante a promulgação da reforma.

“Eu não concordo com tudo o que o presidente Lula defende, nem por isso nos agredimos”, disse Lira. "Muitos deputados, até com posicionamento mais radical à direita, balançavam a cabeça para mim reprovando a atitude daqueles que não tiveram comportamento correto, fazer lacração em rede social, desrespeitando as instituições."





No momento da agressão, Quaquá e Donato estavam discutindo. O parlamentar petista filmava o plenário quando fez uma ofensa homofóbica contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A fala de Quáquá fez com que Messias Donato tentasse parar a gravação colocando a mão no celular do petista, que revidou agredindo-o com um tapa.

"Eu apelo, sim, à dignidade política dos partidos envolvidos para que depois que esses deputados que patrocinaram todo tipo de deselegância e atos de falta de decoro, não se tenha acordo no Conselho de Ética – como já houve me outros casos – para se proteger com a união entre PT e PL, principalmente, para proteger os que lá foram, os que lá estavam", afirmou Lira.