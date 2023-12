Reprodução/Twitter Deputado Quaquá acertou um tapa em colega





Nesta quarta-feira (20), durante a sessão solene de promulgação da Reforma Tributária, o ambiente no Congresso Nacional foi marcado por momentos de tensão e violência, culminando em uma agressão física entre os deputados Washington Quaquá (PT-RJ) e Messias Donato (Republicanos-ES).

A confusão teve início durante uma discussão acalorada entre os dois parlamentares. Quaquá, que estava realizando uma transmissão ao vivo no plenário, se envolveu em uma troca de palavras com Donato.

O clima hostil se intensificou à medida que outros deputados expressavam suas posições em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou da sessão solene ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.

Em meio à discussão, Quaquá proferiu uma ofensa homofóbica direcionada a Donato, chamando-o de "viadinho." A ofensa agravou ainda mais a situação, gerando revolta entre os presentes.

Na sequência, Donato tenta pegar o celular do petista, que revidou com um tapa na cara do colega.





Em nota divulgada por sua assessoria, Quaquá justificou sua atitude, alegando que reagiu a ofensas que estavam sendo feitas contra Lula durante a sessão.

“Em relação ao incidente ocorrido, esclareço que minha reação foi desencadeada por uma agressão anterior. O deputado proferia ofensas contra o presidente da República quando liguei a câmera do celular com a intenção de produzir prova para um processo. Fui então empurrado, e tive o braço segurado para evitar a filmagem. Nunca utilizo a violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da ultra direita, e sempre reagirei para me defender. Bateu, levou”, posicionou-se o deputado.

Confira o vídeo:

Deputado Quaqua me agrediu aqui no Plenário. Não ficará impune. pic.twitter.com/pubrwxhd3J — Messias Donato (@MessiasDonato) December 20, 2023