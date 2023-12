Reprodução/Twitter Deputado Washington Quaquá acertou um tapa em colega na Câmara dos Deputados

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) ironizou as declarações do deputado Messias Donato (Republicanos-ES) após ter dado um tapa na cara do parlamentar. Em um vídeo publicanos nas redes sociais, Quaquá chamou Donato de ‘fascista chorão’ e afirmou que o deputado ‘não aguenta uma porrada’.

Na quarta-feira (20), durante a sessão solene da promulgação da Reforma Tributária, Washington Quaquá desferiu um tapa na cara de Messias Donato. Quaquá gravava o momento em que deputados da oposição criticavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando agrediu o colega.

Aos jornalistas, o petista declarou que Donato tentou impedir a filmagem e, por isso, desferiu o tapa. Na gravação, o vice-presidente do PT ainda prefere palavras homofóbicas contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Após a agressão, Messias Donato subiu à tribuna da Câmara, disse humilhado e chorou ao lembrar da agressão. Ele pediu providências dos deputados e repudiou uma entrevista de Quaquá em que reafirma a agressão contra o parlamentar.

“Essa Casa não serve para isso, não é um ringue. A briga é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa se eu defendo a vida, a família, os valores cristãos. Eu não tenho culpa”, disse Donato.

“O comportamento desse indivíduo, que eu não posso chamar de parlamentar, não pode ser copiado nesse Congresso, nessa Câmara, nem ser levado para as ruas do nosso Brasil”, concluiu.

A presidência da Câmara ainda não se pronunciou sobre as agressões. O PT, partido em que Quaquá é vice-presidente, também não comentou o caso.

A oposição estuda entrar com pedido de cassação do mandato do petista no Conselho de Ética da Casa.