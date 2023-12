Ricardo Stucket Lula discursa no Congresso Nacional durante aprovação da reforma tributária em 20 de dezembro de 2023

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que 74% dos brasileiros apoiam a democracia. Na outra ponta, 7% da população defende um regime ditatorial e 15% diz que para elas 'tanto faz' se o país está sob uma democracia ou ditadura. Para chegar a esses dados, 2.004 pessoas foram ouvidas em 135 cidades diferentes no dia 5 de dezembro deste ano.

A última pesquisa feita pelo insituto sobre o tema foi realizada às vésperas da eleição presidencial de 2022. Na época, a porcentagem de pessoas defendendo a democracia bateu recorde: 79%, contra somente 5% sendo a favor de uma ditadura.

Ato pela democracia



Prestes à completar 1 ano desde a invasões de 8 de janeiro em Brasília , ontem (20), durante a reunião ministerial que aconteceu no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que está sendo organizado um ato democrático no dia 8 de janeiro de 2024, juntamente com líderes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, para lembrar a tentativa de golpe.

"Nós estamos convidando um ato para lembrar a tentativa de golpe no dia 8 de Janeiro", disse Lula. "O ato está sendo convocado por mim, pelo presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente da Suprema Corte", completou.