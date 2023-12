Reprodução/montagem Lula e Jair Bolsonaro

A pesquisa Datafolha revelou nesta terça-feira (19) que 90% não se arrependeram de terem votado em Lula nas eleições presidenciais de 2022. Ainda, 8% consideraram que não fizeram a melhor escolha e mudariam de voto, enquanto 1% disse não saber.

O mesmo vale para o adversário do petista no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ambos, 90% dos eleitores não se arrependem do voto, 8% mudariam e 1% não sabe.

O instituto afirma que não há um resultado de 100%, pois foram feitos arredondamentos.

O recorte mostra também que 9% se arrependeram de terem votado em Lula e 7% em Jair Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada no dia 5 de dezembro, com 2.004 pessoas maiores de 16 anos em 135 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.





Nível de confiança

O Datafolha também mostrou o nível de confiança dos eleitores no final de 2023. O levantamento mostra que 38% confiam mais em seu candidato hoje do que no dia da eleição, enquanto 43% afirmam que a confiabilidade permanece igual e 18%, que é menor.

Entre Lula e Bolsonaro, 40% dizem que aumentou a confiança após o pleito, 41% indicam estabilidade e 19%, que não confiam. Já o ex-presidente tem confiança de 36% dos eleitores, estabilidade de 46% e 17% confiam menos.

Lula ainda finaliza o primeiro ano do terceiro mandato como chefe do Executivo com 38% de aprovação e 30% de reprovação . O petista fica à frente de Jair Bolsonaro, que ao final de 2019 teve 30% de aprovação e 36% de reprovação.