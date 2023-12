Divulgação / PF - 17.08.2023 Serão cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagram, nesta terça-feira (19), a segunda fase da operação contra uma milícia da zona oeste do Rio de Janeiro.

A Operação Dinastia 2 cumpre 29 mandados contra integrantes da milícia Bonde do Zinho, sendo 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com o Grupo de Investigações Sensíveis, a Delegacia de Repressão a Drogas e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a organização impõe taxas ilegais a grandes empresas e pequenos comerciantes da região.

Um dos alvos da operação é o chefe do grupo, Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho. Segundo nota divulgada pelo MPRJ, Zinho teria arrecadado mais de R$ 308 mil em taxas a empresas de construção civil na zona oeste da capital fluminense.

Na segunda-feira (18), a polícia expediu mandado de busca e apreensão contra a deputada estadual Lucinha (PSD), a “madrinha da milícia”, que acabou sendo afastada do mandato. A parlamentar é suspeita de ter ligação com o grupo.

Nesta etapa na operação, cinco pessoas foram presas. Documentos, armas e celulares foram apreendidos.