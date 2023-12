Edson Lopes Jr/Secom Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teve dificuldade para encontrar o local correto para aproximar o cartão do Bilhete Único no leitor da catraca de um ônibus neste domingo (17).

O vídeo foi postado na conta dele no Instagram para divulgar a estreia do Programa Domingão Tarifa Zero, que libera o acesso aos ônibus gratuitamente. Ao demonstrar como a população deve proceder para embarcar sem cobrança de tarifa, Nunes fica procurando o local correto para encostar o bilhete que libera a catraca. Apenas na terceira tentativa ele consegue passar.





A gratuidade nos ônibus da cidade de São Paulo começou a valer às 0h deste domingo, e vai até às 23h59. Nas festividades de Natal, Ano Novo e no aniversário de São Paulo o transporte nos ônibus também será gratuito.





A medida dividiu opiniões dos passageiros. Enquanto alguns celebraram a novidade e aproveitaram para passear pela cidade, outros se queixaram de lentidão e da falta de ar-condicionado em alguns veículos.

"Obviamente, no primeiro, segundo, terceiro domingo, a SPTrans vai ter que ir fazendo alguns ajustes, porque pode ser que algumas regiões tenham número maior e, outras , número menor", disse o prefeito, que concorrerá à reeleição no ano que vem.