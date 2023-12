Reprodução/TV Globo Cruzeiro MSC Armonia, ancorado no Recife





A Polícia Federal teve acesso às imagens de segurança do navio MSC Armonia, de onde um turista estadunidense desapareceu durante um cruzeiro entre o Brasil e a Europa.

Após analisar as gravações, a conclusão foi que a vítima caiu no mar numa região de águas internacionais, sem indícios de homicídio. A PF declarou que enviou uma equipe para o navio, que ouviu algumas pessoas, analisou e fez cópias das imagens de câmeras de segurança, que serão avaliadas por investigadores e peritos.

Segundo testemunhas, a vítima viajava com seu companheiro e teria desaparecido por volta das 5h da quarta-feira (13). Contudo, o desaparecimento só foi informado por volta das 9h.





Durante a busca, James foi chamado por meio do sistema de som do navio, nas cabines e corredores, por cerca de uma hora. O companheiro do passageiro de 40 anos identificado como “James” não precisou permanecer no Recife para prestar mais esclarecimentos à Polícia, e deve voltar ao seu país de avião.

A MSC Cruzeiros informou que após realizar uma busca e investigação a bordo, foi confirmado que “o passageiro estava sozinho quando saltou intencionalmente ao mar".

O navio, de bandeira do Panamá, tinha 1.077 passageiros e 725 tripulantes. O cruzeiro começou na Itália, em 26 de novembro, e passou em Split, na Croácia; Valletta, em Malta; e Messina, Nápoles e Civitavecchia, na Itália.

Posteriormente, o navio passou pelos portos de Barcelona e Málaga, na Espanha; e por Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, antes de chegar ao Recife.