Marcelo Garcia / AFP Nicolás Maduro de frente para Irfaan Ali, presidente da Guiana, durante encontro em país caribenho

Os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela e Irfaan Ali, da Guiana , se reuniram hoje (14) em São Vicente e Granadinas, país da região do Caribe, para discutir formalmente a posse do terrítório de Essequibo .

A conversa foi promovida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e pela Comunidade do Caribe (Caricom) , com apoio do Brasil, que tenta conter a crise que preocupa o continente sul-americano. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais e ex-ministro Celso Amorim foi escalado pelo governo brasileiro como mediador.





Os dois presidentes foram recebidos no aeroporto pelo primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, e participaram de conversas separadas com líderes da Caricom. Só depois, por volta das 15h (horário de Brasília), começou a conversa bilateral.

O presidente da Guiana disse que o país "tem todo o direito" de explorar "seu espaço soberano", enquanto dava entrevista a jornalistas, após o encontro com Maduro.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse à imprensa antes do encontro com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que, na disputa envolvendo Essequibo, “a vitória será a paz da nossa pátria Venezuela e também da grande pátria”. Em seu X (antigo Twitter), ele pubicou a respeito.

A reunião diplomática terminou com um aperto de mãos entre as duas autoridades.

#EnVivo 📹 | Presidentes de Venezuela y Guyana inician diálogo de alto nivel en Kingstown. https://t.co/OBEoNBPrTQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 14, 2023