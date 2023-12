Reprodução/Redes sociais Imagem mostra momento em que policiais foram mortos em tiroteio em setembro

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu nesta quinta-feira (14) 20 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão na operação que investiga os suspeitos de envolvimento na chacina em Camaragibe, no Grande Recife , em setembro. Na ocasião, oito pessoas foram mortas.



Os presos na operação são policiais militares, de acordo com a TV Globo, que obteve a informação com a Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Camaragibe.

Quatro homens e uma mulher foram presos na operação, mas a mulher pagou fiança e foi liberada. Munições, armas e celulares foram apreendidos.

O advogado Eduardo Morais, que defende os policiais militares, disse que "não tinha necessidade dessa prisão". "Todos são servidores que estavam colaborando com a investigação do GOE, que desde setembro eles vêm desencadeando e a gente acompanhou outros policiais aqui na sede do GOE para oitivas e entendemos ser intempestiva essa prisão. Porém, respeitamos e vamos, dentro do processo, exercer o contraditório", disse ele à TV Globo.



Os crimes investigados pela Polícia Civil foram realizados nos dias 14 e 15 de setembro. Na ocasião, dois policiais foram mortos após receberem uma denúncia. Horas após o crime, um suspeito identificado como Alex Silva, seus três irmãos, sua mãe e esposa foram assassinados.

Ágata Ayanne da Silva, irmã de Alex, transmitiu o próprio assassinato ao vivo nas redes sociais . Antes, ela havia denunciado o sequestro de sua mãe, que depois foi encontrada morta em um canavial.