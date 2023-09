Reprodução/redes sociais Ágata foi uma das vítimas de uma chacina contra uma família inteira em Camaragibe-PE





Antes de morrer, Ágata Ayanne, que transmitiu o próprio assassinato ao vivo no Instagram , disse que sua mãe foi sequestrada e teve a casa invadida por mais de 10 pessoas após seu irmão ter matado dois policiais no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, no Grande Recife. Tudo aconteceu entre a noite de quinta-feira (14) e a madrugada de sexta (15).

Entre o assassinato dos policiais e a sua própria morte, Ágata fez comentários em páginas do Instagram que noticiavam os crimes, demonstrando extrema preocupação com a vida e integridade física de sua mãe, Maria José Pereira da Silva.

Reprodução/Instagram Ágata pediu ajuda para achar a mãe que foi sequestrada após a casa dela ser invadida

"Três carros com mais de dez caras invadiram a casa da minha mãe e levaram ela, tomaram o celular da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Atiraram no pneu da moto do meu pai. Eu estou desesperada, pois já andei nas delegacias e não consigo resposta. Minha mãe tem problema de pressão alta. Minha mãe não tem nada a ver com o que aconteceu. Nesse mundo a gente já não sabe quem é quem", disse a jovem em comentários.



Ágata também pediu ajuda para localizar a mãe através da divulgação do caso na imprensa. "Alguém aqui poderia me mandar o número de algum repórter? Preciso urgente, pois sequestraram a minha mãe por conta da ocorrência que aconteceu em Tabatinga, e a minha mãe não tem nada a ver", afirmou ela em outro comentário.

Entenda o caso

Horas após a morte dos policiais militares, a própria Ágata e mais cinco parentes foram assassinados (incluindo a mãe dela), totalizando o número chocante de oito mortes em menos de 24 horas. Um adolescente de 14 anos e uma mulher grávida de 18 anos foram feridos durante a troca de tiros.



Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, os PMs foram ao local após uma denúncia de que um homem estaria em cima da laje de uma casa, "dando tiros para cima em uma comemoração".

Alex da Silva Barbosa, de 33 anos, foi apontado como o responsável pelo assassinato dos policiais. Após o primeiro crime, homens encapuzados mataram a esposa dele, sua mãe e seus irmãos.

Durante a ação que levou à sua morte, Ágata iniciou uma transmissão e mostrou, ao vivo, a sua própria morte. Numa operação de buscas realizadas pela PM na área após os crimes, o próprio Alex também acabou morto pela polícia.

O corpo da mãe foi encontrado num canavial nas proximidades do município de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, na sexta-feira. Lá também estava o corpo de Maria Nathalia Campelo do Nascimento, de 27 anos, que era esposa de Alex.