Durante a onda de calor, é importante ter atenção redobrada à saúde, e se hidratar bem





O Brasil enfrenta uma nova onda de calor , provocada pelo fenômeno climático El Niño. Desta quinta-feira (14) até o sábado (16), diversas cidades do país enfrentam aumentos expressivos de temperaturas que podem chegar, em alguns casos, até os 42ºC .

A situação é grave e oferece riscos à saúde, especialmente de crianças, idosos e pequenos animais. Diante disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de nível laranja , que significa PERIGO.

O alerta vale para parte dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal.





Dentre as capitais do país, a cidade que tem a previsão de maior temperatura é Cuiabá-MT, que deve registrar mínima de 28ºC e máxima de 40ºC no sábado, e mínima 28ºC com máxima 39ºC na sexta-feira.

A onda de calor também será muito intensa para os moradores e turistas da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, terão mínima de 24ºC e máxima de 36ºC na sexta. No sábado, a temperatura deve ficar entre 24ºC e 38ºC.

Nesta quinta-feira, a cidade de Teresina, capital do Piauí, terá temperatura mínima de 26ºC e máxima de 37ºC. Nos demais dias, a temperatura máxima se mantém na casa dos 36ºC, com mínimas de 26ºC na sexta e de 25ºC no sábado.

Para conferir as previsões de temperaturas de todas as capitais do país nos próximos dias, de acordo com dados fornecidos pelo Inmet