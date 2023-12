Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 23/11/2023 Chuva marca a previsão da semana

A semana começa com chuva e temperaturas amenas em São Paulo, de acordo com previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Nesta segunda-feira (11), o dia na capital paulista começa nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que devem permanecer ao longo do dia. A temperatura máxima é de 25ºC, e a mínima de 19ºC.

Ao longo da semana, a previsão se mantém com tempo nublado e possibilidade de chuva em São Paulo. A umidade máxima também permanece alta, sendo de 100% ao longo de toda a semana.

No Rio de Janeiro, a previsão não é muito diferente. Esta segunda-feira deve ser marcada por pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que também devem ser registradas ao longo da semana. A temperatura, porém, é mais alta que na capital paulista, com máxima de 27ºC e mínima de 22ºC.

No Norte e no Nordeste, a previsão também aponta para a possibilidade de chuva isolada e pancadas de chuva nesta segunda em capitais como Maceió (AL), Macapá (AP), Palmas (TO) e Belém (PA). Em João Pessoa (PB), Fortaleza (CE) e Natal (RN) , o dia será marcado por muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Ao longo da semana, o céu deve permanecer com nuvens no Norte e Nordeste.



No Centro-Oeste, as pancadas de chuvas e o céu encoberto por nuvens também devem marcar a semana, mas as temperaturas devem ser mais altas. Cuiabá (MT) tem previsão de máxima de 36ºC nesta segunda, Campo Grande (MS) e Goiânia (GO) têm máxima de 32ºC e Brasília (DF) de 31ºC.

No Sul, a semana começa com muitas nuvens em Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).