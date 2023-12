Reprodução/redes sociais Incêndio atinge loja em Limeira

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas no centro de Limeira (SP) na manhã desta terça-feira (5). O fogo já foi controlado, mas equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local. Ninguém ficou ferido.



O incêndio teria começado na parte superior da loja, onde fica o estoque. A causa ainda é investigada. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30 e, após controlarem as chamas, atuam no resfriamento da construção.

As chamas tomaram conta do edifício, que fica na rua Senador Vergueiro, no centro da cidade. Uma fumaça escura podia ser vista até por moradores de outros bairros da cidade. Veja:



O comércio do entorno foi fechado para o trabalho de controle das chamas, que contou com bombeiros de Limeira e Piracicaba. Polícia Militar e Defesa Civil também enviaram agentes ao local.