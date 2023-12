Reprodução: Flipar Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após participar da conferência das Nações Unidas sobre o clima, a COP28, em Dubai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil nesta terça-feira (5) com planos para futuras viagens em 2024. Durante o programa semanal Conversa com o Presidente, no canal Gov, ele disse que pretende visitar a Etiópia e a Guiana para duas reuniões no próximo ano. Com informações da Agência Brasil.

“[...] Eu quero participar porque são coisas que eu tenho interesse de falar para eles, sobre democracia, sobre o sistema ONU, sobre financiamento”, afirmou Lula.

A Guiana está envolvida em uma disputa com a Venezuela, que quer anexar Essequibo, uma região repleta de reservas de petróleo, a seu território. Lula não mencionou o conflito entre os dois países durante a transmissão.

No programa desta terça, o presidente também assegurou que irá se dedicar a viajar pelo Brasil. “Eu quero visitar o Brasil, eu quero visitar as cidades, eu quero conversar com prefeitos, com o povo, com os governadores, porque eu estou determinado não apenas a cuidar do povo brasileiro, mas cuidar da civilidade, da democracia, da relação humana, cuidar de uma coisa chamada carinho, que a gente tem que tratar com as pessoas, e respeito [...]”, disse Lula.

Neste ano, Lula fez visitas de Estado e participou de fóruns e reuniões em todo o mundo.

“Eu volto dessa viagem, depois de passar pela Arábia Saudita, pelo Catar, pela COP28 nos Emirados, e agora na Alemanha, muito convencido que o Brasil voltou a ser um país respeitado no mundo. As pessoas querem saber o que acontece aqui, querem investir aqui. Querem saber da transição energética e da presidência do Brasil no G20”, afirmou.