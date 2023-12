Itawi Albuquerque / Secom Maceió Prefeito JHC em monitoramento da área de risco iminente de colapso

Nesta sexta-feira (1), o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, (PL) entrou em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin, atual presidente em exercício enquanto Lula está fora do país, e pediu apoio do governo federal para, em parceria com a prefeitura, garantir moradias à população que foi obrigada a deixar suas casas devido ao iminente risco de colapso de uma mina da Braskem.

Conforme a assessoria da Prefeitura de Maceió, Alckmin assegurou a JHC, ''todo o suporte da União de que o município necessita, emergencialmente, para resguardar a integridade física dos moradores e mitigar os efeitos do desastre.''

Agradeço ao presidente em exercício @geraldoalckmin , com quem acabo de falar, pelo apoio à Maceió. Pedi a ele para que o @governofederal , em parceria com a prefeitura, ampare a população que teve que sair de suas casas. É preciso novas moradias e que a Braskem seja… — JHC (@jhcdopovo) December 1, 2023





O prefeito de Maceió decretou situação de emergência na capital do Alagoas e criou um gabinete de crise com atuação permanente. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão em Maceió e equipes do CPRM (Serviço Geológico do Brasil) para acompanharem de perto a situação e tomarem as medidas urgentes na região afetada.