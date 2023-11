Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Para tentar obter uma liminar contra a paralisação do Metrô, prevista para esta terça-feira (28), o Governo de São Paulo protocolou um pedido de tutela antecipada na Justiça. Em ação, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu a obrigação da presença de 100% dos funcionários do transporte durante os horários de pico e ao menos 80% no restante do dia.

Ainda foi exigido que a empresa faça uma chamada nominal dos funcionários que estarão escalados para trabalhar amanhã e com a presença de um oficial de Justiça para conferir.

A ação ainda propôs uma multa de R$ 2 milhões ao sindicato em caso de descumprimento da decisão e também pede a autorização para não repassar os descontos feitos em folha a título de mensalidade sindical.

O governo paulista afirmou que a paralisação tem "interesses meramente políticos" e causa "grande prejuízo, que é sempre imposto à população de São Paulo como um todo".

O sindicato dos metroviários e metroviárias de São Paulo, junto a trabalhadores da Sabesp, aderiu à greve unificada marcada para acontecer amanhã. A mobilização acontece em resposta aos planos de privatização defendidos por Tarcísio.

A paralisação havia sido confirmada pelo sindicato no último dia 23, mas uma nova assembleia será realizada às 16h desta segunda (27), em frente à Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, para avaliar a situação e realizar uma votação simbólica.

A greve afetar as linhas abaixo:

🚇 No Metrô:

1-Azul

2-Verde

3-Vermelha e

15-Prata (monotrilho).

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás não serão afetadas.

🚊 Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM):