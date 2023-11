Rovena Rosa/Agência Brasil - 17/03/2022 Funcionários da CPTM aprovam greve

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aprovaram nesta quarta-feira (22) uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira (28).



A aprovação aconteceu em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da Central do Brasil, que representa os ferroviários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A paralisação tem o objetivo de protestar contra o projeto do governo do estado de São Paulo, liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, de privatizar linhas da CPTM e do Metrô.

Além dos ferroviários, outros trabalhadores devem se unir em uma paralisação unificada no dia 28 de novembro, que visa protestar também contra a privatização da Sabesp.

Metroviários, funcionários da Sabesp, professores e trabalhadores da Fundação Casa também devem paralisar os trabalhos nesta data. Além das privatizações, os sindicatos também lutam contra "o anúncio do corte no orçamento da Educação, as demissões no Metrô e punição de funcionários da CPTM para tentar enfraquecer a luta dessas categoria em defesa de seus empregos e contra a privatização", segundo o Sindicato dos Metroviários.



Além da paralisação, os sindicatos também estão coletando assinaturas para que haja catraca livre no Metrô e na CPTM no dia 28 de novembro.