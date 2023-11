Ascom Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) Trio foi preso no Aeroporto de Guarulhos (SP) com cocaína na mala

Um trio foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, ao tentar despachar 40 quilos de cocaína no check-in após trocar as etiquetas de despacho de bagagem de outros passageiros pela mala repleta de drogas. Eles foram detidos pela Polícia Civil de São Paulo.

Quando o esquema não é descoberto ainda no país de origem, ele pode levar à prisão injusta da pessoa que teve a mala trocada pela bagagem com drogas, quando desembarcam no país de destino e são abordadas pelas respectivas autoridades.

Casos como esse já foram registrados no Brasil. Um líbio-brasileiro foi preso pela Polícia Federal tentando aplicar este tipo de golpe em outubro, também no Aeroporto de Guarulhos.

Além desse, no início deste ano, duas brasileiros foram presas em Frankfurt, na Alemanha, onde ficaram detidas 38 dias após terem as malas trocadas por outras repletas de cocaína. O caso teve grande repercussão e elas foram soltas após a divulgação das imagens de câmeras de segurança de dentro do aeroporto, que registraram o momento em que uma quadrilha trocou as bagagens das passageiras.

Relembre o caso

Reprodução/Fantástico/TV Globo Kátyna Baía e Jeanne Paollini foram detidas na Alemanha por suposto envolvimento em tráfico internacional de drogas

Duas mulheres brasileiras, Kátyna Baía e Jeanne Paollini foram detidas na Alemanha por suposto envolvimento em tráfico internacional de drogas durante uma viagem de férias.

Kátyna é personal trainer e Jeanne é médica veterinária, e as duas são casadas e moram em Goiânia. Após uma troca de etiquetas nas malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que foi monitorado por dezenas de câmeras, as malas foram embarcadas com drogas sem que as mulheres soubessem.

A Polícia Federal brasileira conseguiu comprovar a inocência das mulheres e prendeu seis pessoas envolvidas no esquema criminoso.